Philippe Albert blijft naar Eden Hazard kijken: "Ik respecteer zijn keuze"

Eden Hazard blijft in het hoekje staan bij Real Madrid. Philippe Albert analyseert nog maar eens de situatie.

In de 58ste minuut invallen, dat was het lot van Eden Hazard afgelopen weekend bij Real Madrid. Ancelotti leek achteraf best tevreden met de prestatie van de Rode Duivel.

Analist Philippe Albert vreest dat hij ook dit seizoen niet veel speelminuten zal pakken. “Ik denk dat zijn laatste operatie hem zowel fysiek als mentaal goed hebben gedaan”, klinkt het aan de RTBF.

Albert blijft echter achter zijn vroegere analyse staan, zeker met het oog op het WK in Qatar van dit najaar. “Maar ik blijf bij mijn mening: hij moet vertrekken en speeltijd gaan verzamelen. Ongeacht naar welke bestemming.”

“Voor de nationale ploeg zou een transfer, op drie maanden van het WK, geweldig zijn. Als Eden niet speelt, zal hij geen nut hebben op het wereldkampioenschap. Dat zou erg zijn. Maar ik respecteer zijn keuze als hij beslist om bij Real te blijven.”