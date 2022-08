'Twee spelers van FC Barcelona vertrekken op het einde van dit seizoen naar MLS'

Bij FC Barcelona is het een komen en gaan van spelers. Nu al zouden twee uitgaande transfers voor eind dit seizoen vastliggen.

De Spaanse topclub is de voorbije dagen en weken aardig in de weer geweest op de transfermarkt, ook al om aan de regels van het salarisplafond te voldoen.

Zo worden Gerard Piqué en Sergio Busquets net als anderen gevraagd om salaris in te leveren. De twee zouden daarmee instemmen, maar meteen ook hun toekomst regelen.

Het tweetal zou, als we Fichajes mogen geloven, na dit seizoen allebei richting Inter Miami trekken. Het contract van Busquets is dan afgelopen. Piqué heeft nog een extra seizoen, maar zou dat in onderling overleg opzeggen.