De selectie van Anderlecht voor het treffen met Young Boys Bern kent maar één echte afwezige

Anderlecht heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de verplaatsing naar Zwitserland in de laatste voorronde van de Conference League. Deze kent maar één echte afwezige.

Donderdag speelt Anderlecht op het veld van Young Boys Bern in de laatste voorronde van de Conference League. Een belangrijk moment voor de club. Indien ze zich plaatsen voor de groepsronde dat maakt dit een enorm financieel, maar ook sportief verschil voor de club die de afgelopen jaren in moeilijk vaarwater was terechtgekomen.

Majeed Ashimeru ontbrak afgelopen weekend al tegen STVV omwille van een blessure. Hij is niet tijdig fit geraakt en zal in Anderlecht blijven voor verdere verzorging. Anderlecht zal vooral rekenen op de goede vorm van Lior Refaelov en Fabio Silva om met een goede uitgangspositie voor de heenmatch terug te keren naar België.