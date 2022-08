🎥 Anderlecht-fans aangevallen door harde kern Young Boys: "Alles wat ze konden hebben ze vernietigd"

Afgelopen nacht, omstreeks 23u, brak de hel ineens los in de Cuba-bar in Bern voor een aantal Anderlecht-fans. Ze werden aangevallen door een groep Zwitserse groep 'fans', waarvan sommigen gemaskerd.

"Ze braken alles wat ze in handen kregen en vielen mensen lukraak aan, zelfs mijn personeel en de Anderlecht-fans die naar binnen gevlucht waren. We hebben kapotte tafels, glazen, ramen: ik geloof dat de schade tussen de 10.000 en 15.000 frank bedraagt", zei de eigenaar van de bar aan het Zwitserse Tio.

"Natuurlijk was ik bang", zei Güven later. “Nooit was mij zoiets overkomen, ze hebben alles vernietigd wat ze konden. We hebben kogelwerend glas, ook dat hebben ze op de een of andere manier beschadigd."

"We zijn ervan op de hoogte en hebben al contact met de autoriteiten, de politie en de ambtenaren van Anderlecht", klinkt het bij Young Boys.

A small group (~40) of Anderlecht fans were attacked by Young Boys Ultras last night. Young Boys is aware of the incident and they're in contact with the local authorities, the police and Anderlecht officials.