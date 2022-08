De contractonderhandelingen tussen AA Gent en Davy Roef verliepen vlot: "Uit het eerste voorstel sprak al meteen veel respect.

AA Gent en Davy Roef waren van plan om langer met elkaar door te gaan. De onderhandelingen sleepten dan ook niet lang aan tot grote tevredenheid bij beide partijen.

“De onderhandelingen hebben niet zo lang geduurd, het werd al snel duidelijk dat de club echt met me verder wilde”, aldus Roef die uiteindelijk een nieuw contract tot 2025 ondertekende tegenover Het Nieuwsblad. “Uit het eerste voorstel sprak al meteen veel respect. Het toont het vertrouwen dat AA Gent in mij heeft. Daar was ik natuurlijk heel tevreden mee.”

Roef ging zijn laatste contractjaar in bij AA Gent en nu heeft hij de zekerheid die hij nodig had. “Enkele maanden geleden had ik nog anderhalf jaar contract en als je dan niet speelt, geeft dat toch wat onzekerheid. Dit nieuwe contract geeft me meer zekerheid en dat is altijd wel fijn. Al zal ik nu zeker niet op mijn lauweren rusten en alles geven voor het team en de club en haar fans!”