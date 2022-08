Beerschot keert met een gelijkspel terug uit Luik

In een leeg Sclessin moest Beerschot op zoek naar de drie punten tegen SL16. Ondanks een sterke tweede helft slaagden ze hier niet in.

350 fans van Beerschot waren afgezakt naar Sclessin voor de wedstrijd van Beerschot tegen SL16. Bij Beerschot was er één wijziging tegenover vorig weekend. Zo kwam Thibaut Verlinden in de basis en verdween Ilias Sebaoui naar de bank.

1ste helft.

Het eerste gevaar van de partij kwam via Berberi van SL16, maar zijn schot ging over. De eerste kans voor Beerschot kwam er via Vaca, maar zijn schot ging voorlangs. De eerste echte opwinding komt er na een dik kwartier spelen. Heel Beerschot claimt een penalty nadat Baeten neerging. De scheidsrechter vond het te licht om de bal op de stip te leggen. Na een halfuur spelen had SL16 al drie grote kansen verzameld. Beerschot had het moeilijk tegen de jonkies van Standard. Nadien komt Beerschot beter in de wedstrijd, maar via Kuavita komt SL16 toch op voorsprong vijf minuten voor rust. Vlak voor het rustsignaal kwam er een enorme kans voor Beerschot, maar Koshi trapte de bal over het doel.

2de helft

Nauwelijks was deze gestart of de bordjes stonden al terug in evenwicht. Na een mooie actie tikt Seydoux de bal binnen en kan alles terug beginnen. Koshi van Beerschot kende serieus wat pech. Na een botsing met een verdediger van SL16 was er heel wat bloed te zien. Een paar minuten later moest hij naar de kant en zat zijn wedstrijd erop.

Seydoux van Beerschot speelde een prima wedstrijd, maar toch is het hij die penalty veroorzaakte. Met nog 9 minuten op de klok schoot Fanis de thuisploeg op een 2-1 voorsprong. De reactie van Beerschot volgde direct. Amper 4 minuten later was Alhassan daar. Hij kopte de bal voorbij de doelman en de bordjes stonden terug in evenwicht.

In de toegevoegde tijd kwam Beerschot nog tweemaal opzetten, maar gescoord werd er niet meer. Zo keerden de bezoekers terug naar huis met één punt en een vier op zes om de competitie te beginnen.