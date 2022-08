AC Milan-trainer heeft zijn mening gevormd over de positie op het veld van Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere heeft zijn entrée bij AC Milan niet gemist. Op welke positie hij gebruikt moet worden en of dat al dan niet van bij de aftrap dient te gebeuren, daar heeft de coach van de Milanezen zich over gebogen.

Na de beloftevolle invalbeurt van De Ketelaere tegen Udinese is het de vraag of hij uit bij Atalanta aan de aftrap komt. "We hebben beelden bekeken van zijn offensieve acties bij Club Brugge", vertelt trainer Stefano Pioli op zijn persbabbel. "Charles deed het daar goed zowel op rechts, links als in het midden, maar telkens vertrekkend als tweede spits of als nummer tien. Niet als winger."

Voor de goede verstaander: een basisplaats op de flank zit er niet meteen aan te komen. "Volgens mij wordt het moeilijk om hem te laten starten van op de linkerflank. De keuzes zijn niet makkelijk, aan mij om de best mogelijke ploeg op te stellen. Als De Ketelaere effectief een nummer tien is, zal hij daar spelen."

Intelligente kerel

Overigens heeft Pioli wel al lof over het nieuwe talent dat hiij onder zijn hoede heeft. "Charles is een intelligente kerel, die ook volop de taal aan het leren is en veel engagement toont."