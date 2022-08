Beerschot-verdediger Van den Bergh krijgt voorwaardelijke straf maar is toch geschorst tegen Lierse Kempenzonen

Beerschot-verdediger Jan Van den Bergh kent zijn straf. Hij is geschorst tegen Lierse Kempenzonen, ondanks dat zijn ploeg gelijk kreeg nadat het in beroep ging in de zaak rond zijn uitsluiting tegen Beveren.

Op de openingsspeeldag in de Challenger Pro League kreeg Van den Bergh rechtstreeks rood na een duw in de rug van bezoeker Daniel Maderner. Het Bondsparket vroeg een sanctie van twee speeldagen effectieve schorsing. Beerschot vond dat een te zwaar oordeel en ging in beroep. Het Disciplinair Comité moest zich vervolgens over de zaak uitspreken. Gazet van Antwerpen meldt dat het de redenering van Beerschot volgde en de speler slechts een voorwaardelijke straf oplegt. Dat zorgt er dan weer voor dat Van den Bergh toch geschorst is voor de thuiswedstrijd van volgend weekend tegen Lierse Kempenzonen. Ook vorig seizoen voorwaardelijk gestraft Dat komt omdat Van den Bergh vorig seizoen al eens een voorwaardelijke straf kreeg na een uitsluiting tegen Eupen. Die wordt nu omgezet in een effectieve sanctie van één speeldag schorsing.