Geen goed nieuws voor Anderlecht: 'Trebel zal lang afwezig zijn'

Adrien Trebel blesseerde zich donderdagavond aan de schouder in het duel tegen Young Boys Bern.

Reeds donderdag zag het er niet goed uit. Een schouder uit de kom betekent sowieso schade aan spieren en ligamenten.

Waar eerst over een inactiviteit van enkele weken gesproken werd, zal het toch enkele maanden zijn vooraleer hij terug is.

Voorlopig is nog niet beslist of er een operatie aan te pas zal komen. Een fikse aderlating voor paarswit, want de Fransman leek helemaal te herrijzen onder Mazzu.

Lees ook...

Eerste diagnose: Blessure Trebel ziet er niet goed uit