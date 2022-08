Ajax heeft opvolger van Antony al gevonden: 'Grote naam én voormalig sterkhouder keert terug naar Amsterdam'

AFC Ajax staat op het punt om een grote naam terug naar Amsterdam te halen. Hakim Ziyech moet namelijk het vertrek van Antony opvangen.

Manchester United heeft tachtig miljoen euro veil voor Antony, terwijl Hakim Ziyech op de bank zit bij Chelsea FC. Volgens De Telegraaf zijn de eerste contacten al gelegd én staat de flankaanvaller open voor een terugkeer naar Amsterdam.

The Blues betaalden in 2020 veertig miljoen euro voor Ziyech, maar de veertigvoudig Marokkaans international kon zich nooit doorzetten in Londen. Ook Chelsea wil meewerken aan een oplossing.