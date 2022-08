Anderlecht heeft nog één serieuze concurrent voor Zirkzee, Bayern wil knoop snel doorhakken

De onderhandelingen lopen en Anderlecht heeft er goeie moed in, maar er is toch nog concurrentie voor Joshua Zirkzee. Kapitaalkrachtigere concurrentie ook. Maar de Nederlander heeft zelf al aangegeven dat hij graag naar Anderlecht wil.

Het Duitse Stuttgart is de enige overgebleven concurrent. De Duitsers zien straks spits Sasa Kalajdzic vertrekken naar Wolverhampton en zijn op zoek naar een vervanger. Daarvoor gingen ze dus ook aankloppen bij Bayern München en ze zijn een stuk kapitaalkrachtiger dan Anderlecht.

Maar paars-wit heeft dan weer het voordeel dat ze Zirkzee kennen en dat hij zich goed voelt in Brussel. In de Duitse media klinkt het dat Bayern heel snel de knoop wil doorhakken om duidelijkheid te scheppen. Afgelopen weekend zat Zirkzee wel in de wedstrijdselectie, maar moest hij in de tribune plaatsnemen.