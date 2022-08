Liverpool kent niet zijn beste seizoensstart: "Als het regent, moet je ook buiten"

Liverpool verloor onverwacht van Manchester United. Daar lijkt de crisis even bedwongen, maar bij Liverpool is dit niet het geval.

“Het is niet de makkelijkste situatie, maar het is zoals in het leven: als het regent, moet je ook buiten”, een filosofische Klopp na de verloren wedstrijd tegen Manchester United. “Het was geen rampzalige wedstrijd van ons”, zei Klopp, die vond dat zijn spelers “een hoop echt goede dingen” op het veld hebben getoond."

“Als we nog gelijk hadden gemaakt, was dat niet de grootste verrassing in de wereld geweest”, aldus Klopp. “Ik denk dat we er goed genoeg voorstaan als ploeg, want we hadden de wedstrijd kunnen winnen als we ietsje beter hadden gespeeld. Dat was alleen niet het geval. We hadden deze wedstrijd moeten winnen. Ik weet dat het lachwekkend klinkt, maar zo heb ik het gezien.”

Liverpool bengelt onderaan de Premier League momenteel met amper twee punten uit drie wedstrijden.