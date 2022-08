Rondje op het Kampioenenbal: Geklungel kost PSV plaats in Champions League, Rangers en Kopenhagen zijn erbij

De kaarten zijn geschud. Vanavond stonden de laatste wedstrijden in de play-offs van de Champions League op het programma. Een overzicht.

PSV 0 - 1 Rangers FC

Ook in de terugwedstrijd - in Schotland werd het 2-2 - waren PSV en Rangers FC elkaar waard. In de tweede helft besloot de Eindhovense defensie te gaan klungelen. Antonio Colak pakte het geschenk met héél véél plezier uit.

Trabzonspor 0 - 0 FC Kopenhagen

Het werd bij momenten héél warm in Turkije, maar de Denen bleven koelbloedig. De 2-1-zege uit de heenwedstrijd was voldoende voor FC Kopenhagen om door te stoten naar de groepsfase.