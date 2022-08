Beerschot wil 19-jarige boomlange centrumspits bij Fenerbahçe halen

Beerschot heeft zijn oog laten vallen op een nieuwe centrumspits. Het gaat om de 19-jarige Tiago Cukur, die deze zomer door Fenerbahçe gekocht werd.

Cukur is geboren in Amsterdam, maar heeft de Turkse nationaliteit. Hij kreeg zijn opleiding bij AZ, maar toen hij daar geen profcontract kon versieren, pikte Watford hem op. Daar speelde hij vorig seizoen voor de beloftenploeg, maar mocht ook opdraven voor de A-ploeg in de bekercompetities.

Bij Fenerbahçe zit hij nu ook weer bij de beloften en Beerschot zou hem graag een seizoen willen huren. Een aankoop zit er op dit moment niet in. Met zijn 1m96 zou hij als pivot kunnen spelen, maar hij weet de goal ook staan.