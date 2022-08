Club Brugge beseft dat het niet de gemakkelijkste loting is, maar dat er wel iets mogelijk is in de Champions League

Met Porto, Atletico Madrid en Bayer Leverkusen kwam Club Brugge niet in de zwaarste poule in de Champions League terecht. De spelers en trainer beseffen dat er iets mogelijk is, maar ze zijn ook nuchter.

Simon Mignolet vertelde aan Het Nieuwsblad dat het stugge tegenstanders zijn. Op het moment dat het balletje van Club Brugge viel, was poule B de meest haalbare volgens hem. Mignolet denkt dat het kort bij elkaar zal liggen en weet dat ze elke wedstrijd met hoop kunnen beginnen. Een gelijkaardige reactie gaf Denis Odoi. Hij kijkt ook uit naar de tegenstanders. Bij Porto vind je een leuke sfeer en Diego Simeone vindt Odoi een heel sterke tacticus. Odoi beseft ook dat geen enkele tegenstander hen zal onderschatten, omdat de poule geen absolute wereldtop is. Trainer Carl Hoefkens vindt dat het niet onmogelijk is, omdat je geen tegenstanders zoals Real Madrid of Manchester City hebt. Hoefkens vindt dat een 3e plaats al heel straf zal zijn. Een 2e plaats is volgens hem zelfs crazy. Het voordeel is wel dat elke ploeg punten van elkaar zal kunnen afsnoepen, aldus Hoefkens. En ze willen elke match ambitieus zijn en op hun manier iets neerzetten.