Lierse K. achter gesloten deuren op bezoek bij Beerschot: "Geen Union of KV Mechelen in de reeks"

Zondag staat in de Challenger Pro League het duel tussen Beerschot en Lierse Kempenzonen op de agenda.

Door het wangedrag van supporters van Beerschot vorig seizoen dient de wedstrijd achter gesloten deuren afgewerkt te worden. “Dat er geen supporters zullen zijn, is een spijtige zaak. Iedereen speelt liever in een goed gevuld stadion. Maar het maakt onze goesting niet minder groot”, zegt Sebastiaan Brebels van Lierse K. aan Het Laatste Nieuws.

“We hebben er heel veel zin in, want het blijft een speciale wedstrijd. We gaan die halve derby ook met een goed gevoel tegemoet. Na onze uitschuiver op de openingsspeeldag hebben we vorig weekend één en ander rechtgezet. Op onze zege tegen de Brugse beloften viel weinig af te dingen. De score had misschien zelfs nog wat hoger kunnen oplopen.”

Niemand in de Challenger Pro League heeft nog het maximum der punten. “Het is duidelijk dat alle ploegen weer sterk aan mekaar gewaagd zijn. Ook de beloftenteams pikken aan. Zij kwamen goed voorbereid aan de start. Een echte uitschieter, zoals pakweg Union of KV Mechelen in de voorbije jaren, zie ik voorlopig niet. Wat Lierses ambitie dit seizoen moet zijn? Met onze kwaliteiten moeten we op een plaatsje in de top zes durven mikken.”