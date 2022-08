Mazzu heeft het Anderlecht-publiek achter zich gekregen na Europese kwalificatie: "Dit doet deugd, het is niet makkelijk om een icoon op te volgen"

't Zijn nog maar enkele dwarsdrijvers die Felice Mazzu na donderdag nog niet in de armen hebben gesloten. Na vier jaar is hij erin geslaagd Anderlecht nog eens tot minstens november (het WK weet u wel) Europees voetbal te geven. Na de match werd zijn naam ook heel luid gescandeerd.

En het moet gezegd: dat deed Mazzu wel iets. Hij wist dat hij het moeilijk ging krijgen toen hij bij Anderlecht tekende. "Het is geen makkelijke taak om een icoon als Vincent Kompany op te volgen. Dan doet het deugd dat het publiek ook achter mij komt te staan. Voor mijn eigen vertrouwen is dat goed voor de toekomst", zei hij eerlijk.

"Zonder enige afbreuk te doen aan het werk van Kompany hier. Hij heeft drie jaar de basis gelegd voor wat we nu doen. Ik heb daarop kunnen bouwen en ik profiteer er dus wat van."

Sadiki vroeg me nog waarom we niet trainden op penalty's

Tijdens de match swingden de emoties wel de pan uit. "Een rollercoaster moest hij bekennen. Ons plan werkte de eerste 35 minuten niet zoals we wilden. We speelden veel te laag, maar Young Boys is ook een goeie ploeg. We hebben vandaag een schitterende mentaliteit getoond. We hadden de gelijkmaker verdiend. Fysiek waren we beter dan in de heenmatch."

En dan strafschoppen, altijd een beetje een loting. En zeker omdat ze er niet op getraind hadden. Maar twee 17-jarigen wilden zonder problemen trappen: Sadiki en Stroeykens. "Sadiki vroeg me deze week nog: "Waarom oefenen wij niet op penalty's?", lachte Mazzu. "Ik legde hem uit dat je de mentale en emotionele druk toch niet kunt simuleren op training. Ik vroeg nu dus gewoon wie er eentje wou trappen. Blijkbaar wilden Mario en Noah dat doen."