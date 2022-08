Mazzu onder de indruk van zijn 17-jarige: "Mon gars, tu as des grands c***lles"

Wie gaat die strafschoppen nemen? Op de perstribune vroeg iedereen het zich af, want veel ervaren spelers stonden er niet meer op het veld. De twee jongste gasten op het veld bij Anderlecht staken zonder twijfel hun hand omhoog.

Voor Mario Stroeykens liep het fout af. De 17-jarige zag zijn penalty gestopt worden, maar het pleit wel voor hem dat hij zijn verantwoordelijkheid opnam. Hij trapte voor onder meer Raman, Olsson en Murillo. Toch jongens die een pak meer ervaring hebben met druk.

Maar ook Noah Sadiki liep zonder schroom naar de penaltystip. Hij slofte zelfs alsof hij een Cola uit de frigo ging halen. Druk? De jongeling heeft hard gewerkt voor waar hij nu staat en hij leeft ervoor. Zijn coach was ook onder de indruk: "Ik heb niemand aangewezen, ik heb gevraagd wie wou trappen", grijnsde Mazzu.

"Daarvoor moet je mentaal sterk zijn en het is een deel van het groeiproces. Ik was echt niet verrast toen Noah zich kandidaat stelde. Ik heb het hem gezegd: 'Mon gars, tu as des grands couilles'. Excuseer me voor het taalgebruik. Maar dat is Noah, hij is heel simpel in zijn karakter. Als hij zegt dat hij het gaat doen, doet hij het ook."

Voor Mazzu was zo'n penaltyreeks ook iets nieuw. "Wanneer ik er nog eens één had als trainer? In 1942 (lacht). Nee, dat moet in tweede provinciale geweest zijn, met Braine L'Alleud. Om op te gaan naar eerste provinciale."