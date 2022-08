Loting Europa League brengt enkele topaffiches met zich mee

Niet alleen Union SG kent zijn tegenstanders. Ook alle andere ploegen weten wie ze partij zullen geven. Dat zorgt voor enkele mooie affiches.

Zo zitten PSV en Arsenal in dezelfde poule, net als Feyenoord en Lazio. Ook Manchester United krijgt enkele mooie affiches, net als AS Monaco van Philippe Clement.

Een overzicht van de poules vind je hieronder...

