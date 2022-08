Mechelen zaterdag op Stayen maar coach geen fan van kunstgras: "Ik vind dat het niet thuishoort op hoogste niveau"

KV Mechelen trekt zaterdag naar Stayen, waar het STVV zal bekampen op het Truiense kunstgras. De coach van Malinwa is niet bepaald fan van profvoetbal op die ondergrond.

In Nederland komt het vaker voor. Danny Buijs dacht dat hij er net van af was, maar niets is minder waar. "Ik vind dat het niet thuishoort op het hoogste niveau", steekt de KV Mechelen-trainer zijn mening niet onder stoelen of banken. "Het hoort thuis bij de amateurclubs, omdat de jeugd er dan op kan trainen en daar niet de middelen aanwezig zijn om velden goed te onderhouden."

In het profvoetbal is het heel wat anders. "Gezien de hogere budgetten moeten clubs op het hoogste niveau toch in staat zijn om een veld goed te onderhouden. Op een documentaire op ESPN die tien-vijftien jaar teruggaat in de tijd, zie je wel eens velden waar geen enkel grassprietje op staat. In deze tijden moet je toch wel in staat zij om over een goed grasveld te beschikken."

Desondanks zijn er wel spelers die op kunstgras juist beter uit de verf komen. "Dan kom je al snel terecht bij jongere spelers, omdat die steeds meer met kunstgras opgroeien en daar ook vaker op getraind hebben bij de jeugd. Voor diegenen die het minder ligt, is op kunstgras spelen ook geen excuus. Je moet wel een bal kunnen aannemen en een pass geven naar de goede kleur, of je nu op gras, kunstgras of beton speelt."