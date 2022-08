Peter Vandenbempt ziet wat gebeuren op Anderlecht: "Opeengestapelde teleurstellingen zaten diep"

Anderlecht stootte donderdagavond na strafschoppen door naar de groepsfase van de Conference League.

De beelden van de ontlading waren ook voor analist Peter Vandenbempt opvallend. “Als je niet beter wist, zou je denken dat Anderlecht eindelijk na 5 jaar weer een trofee had gewonnen, misschien zelfs de Europese beker”, klinkt het op Sporza.

“Het geeft maar aan hoezeer paars-wit heeft verlangd naar echt Europees voetbal na de zomer, hoe diep de opeengestapelde teleurstellingen wel zaten. En dan ook nog eens de manier waarop: het was echt geen goede wedstrijd. Anderlecht heeft - zeker in de eerste helft - heel matig gevoetbald met de daver op het lijf.”

Toch werd er gigantisch gefeest achteraf. “Het is nog altijd geen trofee voor alle duidelijkheid, maar je voelde aan alles dat het een scharniermoment kan zijn voor de club, een dood punt waar Anderlecht over moest. Een kleine beloning op weg naar hogere doelen. Ook voor trainer Felice Mazzu was de overwinning zeer belangrijk. Hij heeft zijn entree bij Anderlecht echt niet gemist. Zijn naam werd gescandeerd, enkele maanden nadat het huis nog in brand stond bij het vertrek van Vincent Kompany.”