Van Crombrugge effent pad naar kwalificatie met twee cruciale reddingen: "In mijn 100ste match, ik hoopte al dat er iets van symboliek zou inzitten"

Hij werd bedolven onder een hoop ploegmaats en zelfs Guillaume Gillet ging op de stapel liggen. Hendrik Van Crombrugge was weer bepalend voor Anderlecht. De kapitein deed het op het einde van de laatste verlenging én in de strafschopreeks.

Een gestopte penalty, maar vooral die ultieme reflex om de afgeweken vrije schop uit zijn doel te halen. "Je weet hoe het is als zo'n bal door de muur komt", kon hij er nu om glimlachen. "Dan ben je blij dat je met een reflex van één of ander lichaamsdeel die bal nog kan stoppen en ook de rebound nog op tijd kan pakken. We hebben het moeilijk gehad ja, maar dat wisten we ook na de heenmatch. Dit is een goeie ploeg. Heel sterk fysiek en ook technisch onderlegd. Er zit kwaliteit in."

Maar eind goed, al goed. Een heel belangrijke kwalificatie voor de club. "Ik heb het belang op mijn persconferentie nog wat afgehouden, maar we moeten dit niet minimaliseren. Dit is heel belangrijk voor deze club. De financiële potten die eraan vasthangen zijn mooi meegenomen, maar ook voor het imago is dit verschrikkelijk belangrijk. Deze club moet elk seizoen Europees spelen."

"We waren er al dichtbij met de bekerfinale, maar als je stappen wil zetten moet je doelstellingen halen. En dit was er absoluut één. Chapeau voor die jonge gasten die zijn ingevallen. Een goeie keuze ook. Ze zijn snel en dynamisch en dat was een voordeel tegen de reeds vermoeide Zwitsers."

Voor Van Crombrugge was het zijn honderdste wedstrijd onder de lat bij paars-wit. "Ik had het thuis nog gezegd: ik hoopte dat die 100ste iets van symboliek kon bevatten. Dat het iets positiefs zou betekenen. En dat deed het. Dit was een mooie Europese avond met alles erin: animo, spanning, intensiteit en emotie!"