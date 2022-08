VfL Wolfsburg bevestigt nieuws: Aster Vranckx mag vertrekken

Als er nu iemand was waarvan we niet dachten dat hij deze zomer een transfer zou maken, dan is het wel Aster Vranckx.

De 19-jarige Vranckx speelde bij Wolfsburg geen slecht seizoen bij elkaar, maar de nieuwe trainer rekent niet echt op zijn diensten. Jörg Schmadtke, de algemeen directeur van Wolfsburg, laat weten dat Vranckx de komende dagen nog mag uitkijken voor een transfer. “Ik kan begrijpen dat hij ontevreden is. Speelminuten zijn belangrijk voor de ontwikkeling, in het bijzonder voor een jonge speler als hij”, klinkt het in de Wolfsburger Nachrichten. Er zijn al enkele clubs, vooral in Italië, die interesse tonen. Met de overgang zou een transfersom van om en bij de zes miljoen euro gemoeid zijn.





