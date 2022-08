Hoe gek kan een transferzomer lopen: ene ging bijna naar Manchester United, andere bijna naar Anderlecht maar binnenkort vormen ze spitsenduo in Serie A

Anderlecht lijkt zeker achter het net te vissen voor Joshua Zirkzee en de Nederlander zal naar Italië trekken.

'Oef', horen we Esposito tot hier zuchten. Maar in de bestuurskamer van Anderlecht waren ze toch al aan het dromen van een spitsenduo Fabio Silva-Joshua Zirkzee.

De Nederlander trekt echter naar Bologna waar hij een spitsenduo zal vormen met Marko Arnautovic. Of hoe gek de bal kan rollen in één transferperiode want Arnautovic werd enkele weken geleden nog genoemd als transfertarget van Erik Ten Hag bi Manchester United.

In BOlogna maken ze zich op voor de komst van de Nederlandse belofte-international en trainer Sinisa Mihajlovic leek in een gesprek met Het Nieuwsblad alvast in zijn nopjes te zijn: "Hij is sterk, heeft snelheid, scorend vermogen... Samen met Arnautovic kan hij een fantastisch aanvalskoppel vormen", klinkt het.

Hoewel Bayern Zirkzee nu officieel van de hand doet, hebben ze een terugkoopclausule in het contract van de 21-jarige aanvaller laten zetten.