Saint-Etienne ziet in speler met Cercle Brugge verleden de ideale nummer negen voor promotie

Irvin Cardona staat in de belangstelling van Saint-Etienne. De club, die dit seizoen in de Franse tweede klasse aantreedt, ziet in de ex speler van Cercle Brugge de ideale nummer negen.

Twee seizoenen lang verdedigde Irvin Cardona de kleuren van Cercle Brugge. In 2017 werd de spits op huurbasis naar België gehaald, maar 13 doelpunten later keerde de jonge Fransman terug naar moederclub AS Monaco. Waar hij vervolgens voor 1,5 miljoen euro werd verkocht aan Stade Brestois. Nu toont Saint-Etienne grote interesse in de spits. Met het halen van Slimani kent de ex-speler van Cercle Brugge grote concurrentie op de negen. Degradant Saint-Etienne wil voor een oplsossing zorgen en Cardona naar de Franse Ligue 2 halen.