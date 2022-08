Sergio Gomez bevoorrecht getuige van hattrick Haaland en ex-Anderlecht-speler mocht ook debuut maken

Vanop de bank zag Gomez prijsschutter Haaland een hattrick maken. Zes minuten voor tijd mocht de Spanjaard dan de Noor gaan vervangen. Goed voor zijn eerste minuten in de Premier League.

Premier League debut! What an afternoon at the Etihad it was. Thanks to the fans for the support and welcome. More to come!💙 pic.twitter.com/62HsXsPmkz