Standard-doelwit Perica doorbreekt stilte: "Stel je voor hoe ik me voel"

De Kroatische spits hoopt binnenkort aan te sluiten bij Standard. Hij nam zondagmiddag het vliegtuig naar België om zijn transfer af te dwingen.

Standard heeft zijn zinnen gezet op Stipe Perica, maar Maccabi Tel-Aviv schat de waarde van hun spits (20 goals in 50 wedstrijden bij Maccabi) op ​​2 miljoen euro. De Israëlische club weigerde daarom het eerste bod van Standard, dat overeenkwam met een achtste daarvan.

De Kroaat heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Standard en dringt Maccabi Tel-Aviv er op aan het bod van Standard te accepteren van zo'n 1 miljoen euro. Hoe dan ook, de oud-speler van Chelsea en Moeskroen wilde de stilte op Instagram doorbreken over deze gecompliceerde situatie.

"Hallo allemaal! Maccabi Tel Aviv nam contact met me op en vertelde me dat de nieuwe situatie in het team niet is zoals vorig jaar. Ze zeiden me dat er zijn nieuwe spelers zijn en een nieuw systeem en dat ik een nieuwe club moest zoeken. Sindsdien ben ik daar mee bezig. Bovendien is mijn eerste kind geboren en zijn mijn familieleden niet bij mij. Om familiale redenen kunnen ze niet in Israël komen wonen".

"Mijn hart is bij mijn familie, mijn hoofd is druk op zoek naar een nieuwe club, zoals de club me vertelde, maar ik ben professioneel gebleven en op elke training en in elke wedstrijd, dus stel je voor wat en hoe ik me voel en ik wens dit niemand toe. Dan heb ik eindelijk de kans om deze situatie op te lossen en ga ik naar dezelfde mensen die me vertelden dat ik moest vertrekken".

"Ineens veranderen alle gezichten en nu beginnen ze me te vertellen hoe belangrijk ik ben en dat ik moet blijven. We praten hier over mensen en mensen die hun woord niet houden. Dit is de waarheid en het enige verhaal. Ik hoop dat het voor iedereen op de juiste en beste manier wordt opgelost. Dank je."