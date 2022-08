Anderlecht onderzoekt of het nog een extra verdedigende middenvelder kan halen, Guineeër van AS Roma in beeld

Anderlecht onderzoekt of het nog een extra verdedigende middenvelder kan halen. Tegen Union werd duidelijk dat ze in bepaalde matchen wat te licht wegen op het middenveld. Daarom denken ze aan Amadou Diawara van AS Roma, weet HLN.

Dat zou een stevige versterking zijn. Roma betaalde in 2019 nog 21 miljoen euro aan Bologna voor de nu 25-jarige middenvelder. De Guineeër zit op een zijspoor bij de Italiaanse club, waar hij zelfs niet meer bij de A-kern meetraint. De international staat ook in de belangstelling van Lecce en Torino, maar ook paars-wit heeft hem dus op zijn radar staan. Het is niet de bedoeling om Kana en Arnstad te blokkeren, maar Union maakte duidelijk dat die jongens niet het nodige gewicht in de strijd kunnen smijten tegen stevige middenvelden. Ook in de Conference League zullen ze daarmee geconfronteerd worden. Het grote struikelblok bij Diawara is zijn loon van vier miljoen bruto. Roma wil hem liefst verkopen en dus zal hij stevig moeten inleveren als hij naar het Lotto Park wil komen.





