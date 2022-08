Beerschot neemt afscheid van man die voorbije jaren transfers deed

De wegen tussen technisch manager Sander Van Praet en Beerschot scheiden.

“Technisch manager Sander Van Praet en Beerschot hebben in onderling overleg besloten om met onmiddellijke ingang een einde te maken aan hun samenwerking”, laat de club op zijn website weten.

Een verschil in visie ligt aan de basis van deze beslissing, zo wordt er nog aan toegevoegd. Van Praet was de man die de voorbije jaren nauw betrokken was bij de transfers van de club.

“Beerschot wil Sander bedanken voor zijn inzet en bijdrage in de afgelopen drie seizoenen en wenst hem het beste toe in zijn verdere carrière”, klinkt het nog.