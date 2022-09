Geen Meunier bij Barcelona: Hector Bellerin dicht bij terugkeer naar oude nest

Hector Bellerin staat heel dicht bij een sensationele terugkeer naar zijn oude club FC Barcelona. Volgens verschillende bronnen zou hij zijn contract bij Arsenal ontbinden om zo gratis de overstap naar La Liga te maken. Ondanks dat Bellerin in het verleden 239 wedstrijden speelde voor de Londense club is coach Mikel Arteta geen fan van de rechtsachter. Afgelopen seizoen verhuurden ze hem nog aan Real Betis waarmee hij de Copa del Rey wist te winnen.

Nu Barcelona met Bellerin een nieuwe rechtsachter lijkt binnen te halen, zal Thomas Meunier niet meer moeten hopen op een overgang naar de Blaugrana. Onze landgenoot stond dit seizoen twee keer aan de aftrap bij Dortmund, maar zat de afgelopen twee wedstrijden gewoon op de bank. Vorig seizoen kende Meunier door een blessure een lastig seizoen in de Bundesliga en nu lijkt hij vervangen te zijn. Komt er nog een transfer voor de voormalige speler van Club Brugge?

