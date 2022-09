Challenger Pro League: RSCA Futures en SL16 FC geven een voorsprong van twee doelpunten uit handen

In de Challenger Pro League stonden er op vrijdag twee matchen op het programma. Er was dus de Brusselse derby tussen RWDM en RSCA Futures en SL16 FC tegen de jonkies van KRC Genk.

RSCA Futures - RWDM

Anouar Ait El Hadj stond opnieuw aan de aftrap bij RSCA Futures. Het was toptalent Duranville die de score opende in minuut 43. Anderlecht speelde een sterke match en de ingevallen Michez scoorde in de 83e minuut de 0-2. Maar RWDM vocht nog terug en maakte in minuut 87 de aansluitingstreffer via Yan Vorogovskiy. In minuut 93 maakte Jake O'Brien nog gelijk.

Voor Anderlecht is het al het derde gelijkspel dit seizoen en het heeft 6 punten na 4 wedstrijden. RWDM heeft 1 punt minder.

SL16 FC - Jong Genk

SL16 FC leidde bij de rust met 0-2 via goals van Anisse Brrou (14e minuut) en Noah Ohio (44ste minuut). Maar ook zij gaven de voorsprong nog uit handen. Kelvin John maakte in de 71ste minuut de 1-2 en Sekou Diawara maakte in minuut 80 de gelijkmaker.

SL16 FC heeft na vier wedstrijden 6 punten. Jong Genk heeft vier punten.