Mannaert geeft de strijd niet op: "Ik weet niet wanneer, maar de BeNeLiga zal er komen"

De BeNeLiga lijkt dood en begraven. Vooral de Nederlandse clubs trokken de stekker uit de grensoverschrijdende competitie. Al is Vincent Mannaert nog steeds overtuigd dat het over uitstel en niét over afstel gaat.

“Er was even een momentum toen de Belgische ploegen qua puntencoëfficiënt hoger genoteerd stonden dan de Nederlandse clubs”, reconstrueert Vincent Mannaert het verhaal in MIDMIDPodcast. “Maar het is nu eenmaal zo dat het Nederlands voetbal historisch gezien een pak groter is dan de Belgische competitie. En daar is alles op afgesprongen.” Al gooit de algemeen manager van Club Brugge het dossier (nog) niet in de prullenmand. “Die intranationale competities zullen er komen. Al zal het misschien niet vrijwillig zijn en zullen België en Nederland niet de eersten zijn. Ik verwacht dat er via UEFA een grensoverschrijdende competitie zal komen met Noorwegen, Finland en Denemarken.” Daar is de BeNeLiga op afgesprongen “En dan zullen ook de andere kleinere competities moeten volgen”, besluit Mannaert. In dat opzicht ben ik er zeker van dat die hervormingen er zullen komen. Ik verwacht dus dat de BeNeLiga er op een dag zal komen. Ik weet alleen niet wanneer die dag er zal zijn.”