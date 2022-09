🎥 Eden Hazard steelt de show met goal en assist in de Champions League

Real Madrid speelde vandaag op Celtic zijn eerste wedstrijd in de Champions League. Onze landgenoot Eden Hazard stal de show.

Terwijl broer Thorgan Hazard geblesseerd van het veld moest bij Dortmund zat Eden Hazard opnieuw op de bank bij Real Madrid. De situatie voor Hazard bij Real Madrid zag er niet goed uit, maar daar bracht de voormalige vedette van Chelsea vandaag misschien wel verandering in. Na dertig minuten spelen moest Benzema geblesseerd naar de kant. Ancelotti gaf onze landgenoot nog eens de kans om zich te bewijzen, en dat meteen voor een uur.

Hazard was een eerste keer beslissend bij de 0-2. Hij gaf een mooie assist aan de ervaren Modric die Celtic op een dubbele achterstand bracht op het uur. Een kwartier voor tijd wist Hazard ook zelf nog te prikken en zo lag de 0-3 eindstand vast. Een hele opluchting voor onze landgenoot die voor het eerst weet te scoren voor Real Madrid sinds januari van dit jaar. Ook voor Courtois was het een goede avond want hij hield meteen de nul.