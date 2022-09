Hoefkens wil Club progressie zien blijven maken: "We moeten echt slimmer worden"

Carl Hoefkens staat voor zijn eerste Champions League-match als hoofdtrainer. Stress zie je wel niet aan hem, maar hij wil wel progressie zien ten opzichte van de vorige jaren.

"Die 3 op 15 in hun eigen competitie wil niets zeggen, absoluut niets. Ook voor Leverkusen is de Champions League een grote uitdaging. Er zal misschien wat minder vertrouwen in de groep zitten, maar als je weet wat ze vorig seizoen gedaan hebben met deze ploeg, dan moet je gewoon toegeven dat ze veel kwaliteiten hebben", aldus Hoefkens.

"Ik kijk niet rechtstreeks naar het resultaat. Ik wil dat de spelers de dingen doen waar ik naar op zoek ben. En dan kunnen we een goed resultaat neerzetten. Het zou wel een heel positieve stap zijn, al is het maar mentaal. Maar een match is nooit bepalend."

Simon Mignolet gaf aan dat Club wel beter moet verdedigen. "Voor mij gaat het vooral om echt slimmer worden. Om rustiger te zijn als we de bal niet hebben en om het kiezen van onze momenten. We moeten weten wanneer we balbezit moeten spelen en wanneer we lang moeten spelen. Dat maakt een wereld van verschil en daar kunnen we nog echt stappen in zetten."