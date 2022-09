Voormalige italiaanse sterspeler: "Haaland is een nog sterkere Lukaku, maar Alvarez is nog beter"

Romelu Lukaku is deze zomer teruggekeerd naar Inter Milaan en Italië om zijn carrière er te herlanceren. Erling Haaland, daarentegen, heeft de stap naar de Premier League gemaakt. Antonio Cassano vergeleek de twee mannen even.

Het is wel al langer duidelijk dan vandaag dat Antonio Cassano geen fan is van Romelu Lukaku. Hij nam de Rode Duivel opnieuw op de korrel tijdens een passage in een uitzending van Bobo TV op Twitch. Cassano vergeleek Manchester City-spits Julian Alvarez aanvankelijk met Erling Haaland. "Alvarez is veel beter dan Erling Haaland," zei de voormalige Italiaanse international. Een zeer opvallende uitspraak dus, maar daarmee was de kous nog niet af.

"Haaland is erg sterk, hij is een nog sterkere Romelu Lukaku," zei Cassano. "Maar kwalitatief, is Julian Alvarez beter. Haaland is niet speciaal. Ik zie een beetje Adriano in hem". Met deze nogal vreemde uitspraken maakt de voormalige speler van onder andere Real Madrid, AC Milan en Inter Milaan zich alles behalve populair.