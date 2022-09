OFFICIEEL: Opnieuw een vertrekker bij Standard, jeugdtalent trekt naar Kroatië

Het is officieel, Damjan Pavlovic heeft de deur definitief achter zich toegetrokken bij Standard. Hij heeft een nieuw avontuur gevonden in Kroatië.

Het is officieel: Damjan Pavlovic is niet langer een voetballer van Standard. De 21-jarige Servische Belg verlaat de Rouches en tekent voor het Kroatische HNK Rijeka. Pavlovic is een centrale verdediger, maar hij kan ook spelen als verdedigende middenvelder. Pavlovic begon met voetballen bij Eupen, maar sinds 2008 zit hij al bij Standard. Aan die periode komt dus nu een einde.

In totaal speelde Pavlovic 35 keer voor de Rouches. Dit seizoen kwam hij nog in actie op de openingsspeeldag. Hij mocht namelijk nog zes minuten invallen tegen KAA Gent. Sindsdien zat hij echter niet meer in de selectie omdat het al een tijdje duidelijk was dat zijn toekomst niet meer op Sclessin lag. Bij Rijeka wordt hij ploeggenoot van Matej Mitrovic (ex-Club Brugge).