Officieel: Zulte Waregem haalt tegenstander Anderlecht uit voorrondes Conference League naar België

Zulte Waregem heeft een nieuwe speler binnengehaald. Ze plukten hem weg bij Paide Linnameeskond, tegenstander van Anderlecht in de voorrondes van de Conference League.

Bij Zulte Waregem hebben ze opnieuw een nieuwe speler binnengehaald in de laatste uren van deze transferperiode. De 19-jaar jonge Kevor Palumets komt over van Paide Linnameeskond. Palumets is een Est en speelt het liefst als aanvallende middenvelder. Hij tekent een contract voor drie jaar plus optie.

Vorige maand was Palumets ook al te bewonderen op de Belgische velden. Hij speelde met Paide 65 minuten lang mee op verplaatsing bij Anderlecht in de Conference League. Zijn team ging toen onderuit met 3-0 nadat het in de heenwedstrijd ook met 0-2 verloren had.