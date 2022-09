BREAKING: Chelsea ontslaat Thomas Tuchel

Chelsea heeft Thomas Tuchel ontslagen na de nederlaag in de Champions League tegen Dinamo Zagreb.

Daags na de verrassende nederlaag tegen Dinamo Zagreb heeft Chelsea trainer Thomas Tuchel op straat gezet. In de Premier League loopt het ook niet echt goed voor The Blues met slechts 10 op 18.

Het ontslag van Tuchel (49) komt een beetje als een verrassing. Hij nam in januari 2021 over bij Chelsea en won direct de Champions League. Vorig seizoen eindigde Chelsea derde na Manchester City en Liverpool.

Dit seizoen ging het heel wat minder bij Chelsea. The Blues startten met 10 op 18 en staan voorlopig zesde in de stand. De 1-0 nederlaag tegen Dinamo Zagreb was voor nieuwe eigenaar Todd Boehly de nederlaag te veel.