Chelsea wil snel schakelen en probeert de trainer van Leandro Trossard te overtuigen

Volgens Fabrizio Romano wil Chelsea snel een nieuwe trainer aanstellen. Na het ontslag van Thomas Tuchel zijn ze in gesprek met Brighton voor een overstap van Graham Potter, de trainer van Leandro Trossard.

Voor de 47-jarige Brit zou het zijn eerste opdracht bij een topclub kunnen worden. Voordien was hij actief bij Swansea en östersund. Met de laatste won hij de Zweedse beker in 2017.

Contacts ongoing between Chelsea and Brighton for Graham Potter, as he’s the priority option — Mauricio Pochettino has been proposed to Todd Boehly as available option in the four-names list. 🚨🔵 #CFC



