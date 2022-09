Thierry Henry verkiest Kylian Mbappé boven Erling Haaland

Beide zijn fantastische spelers en een meerwaarde voor elke club. Thierry Henry heeft een duidelijke voorkeur.

Henry vindt beide spelers echte uitblinkers, maar verkiest toch duidelijk zijn landgenoot Mbappé boven Haaland. Dit om een specifieke reden. “Mbappé kan kansen creëren én afmaken. Haaland creëert geen kansen. Hij is een echte afmaker. Mbappé kan links, rechts en centraal spelen, Haaland alleen centraal. Mbappé is een geweldige voetballer. PSG had vorig jaar al met hem de Champions League kunnen winnen. Als ik nu tussen Mbappé en Haaland moet kiezen, kies ik voor Mbappé”, aldus de Fransman.

Haaland heeft dit seizoen in 8 wedstrijden al 12 keer de weg naar het net gevonden. Mbappé speelde tot op heden 6 wedstrijden waarin hij 9 keer doel trof.