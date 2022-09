Van Anderlecht naar City, geen probleem voor Sergio Gomez: linksback met indrukwekkende cijfers in Champions League

Sergio Gomez kreeg gisteren een basisplaats tegen Sevilla in de Champions League. City won makkelijk met 4-0 en de linksachter maakte heel wat indruk.

De cijfers van Gomez spreken voor zich. De transfer van de Spanjaard is tot nu toe een succes. Hij mocht al twee keer invallen in de competitie en dinsdag kreeg hij dus zijn eerste basisplaats.

Sergio Gómez vs Sevilla



69 passes

90% pass accuracy

2 key passes

1 big chance created

2/2 successful dribbles

2 tackles won

1 interception

2 clearances

3/4 aerials won

7/9 duels won



The best possible replacement for Zinchenko. 🔵 pic.twitter.com/HQfp1rzXje — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) September 6, 2022

Sergio Gomez was absolutely world class today. Another bargain pic.twitter.com/KlvAHr8faC September 6, 2022

What a ball from Sergio Gomez to Haaland. We have a left footed LB that can cross. Am I dreaming? 😭😭 — ⁹ 8x🏆 (@ErlingRoIe) September 6, 2022