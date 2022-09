Opvallend: Anderlecht kijkt terug op financiëel goede mercato en boekt meer dan 15 miljoen euro winst

Bij Anderlecht is er deze zomer opnieuw hard gewerkt op de transfermarkt. Ze gaan deze mercato uit met een mooie winst

Bij Anderlecht hebben ze deze zomer opnieuw hard gewerkt op de transfermarkt. Ze moesten op zoek naar een nieuw spitsenduo en zagen ook enkele belangrijke spelers vertrekken. De duurste aankoop van deze zomer werd Ishaq Abdulrazak. Anderlecht gaf maar liefst 3 miljoen euro uit aan de 20-jarige Nigeriaan, wat aantoont dat ze echt wel in hem geloven. Vooralsnog liet Ishaq geen geweldige indruk na en fungeert hij vooral als invaller. Bij de RSCA Futures speelde hij wel een veelbelovende partij op het veld van Lommel, maar tot nu toe lijkt de recordtransfer van deze mercato nog geen succes. Ook Nilson Angulo, waar paars-wit 1,9 miljoen euro aan uitgaf, speelt vooral bij de Futures. Hij wist er al vier keer in de basis te staan en één keer te scoren. De 19-jarige spits is dan ook aangekocht met het ook op de toekomst.

Amadou Diawara was een nogal opvallende transfer. AS Roma had drie jaar geleden nog 21 miljoen euro over voor de middenvelder uit Guinee, maar liet hem nu naar Brussel vertrekken voor amper 1,5 miljoen euro. Tegen Oud-Heverlee Leuven mocht hij meteen in de basis starten, maar dom balverlies van Diawara leidde het tweede tegendoelpunt in en zo kende hij niet meteen een vlekkeloos debuut. Verder haalde Anderlecht ook Jan Vertonghen en Moussa N'Diaye, maar zij kwamen beide gratis over naar de hoofdstad. Ook werden Sebastiano Esposito en Fábio Silva nog naar Anderlecht op huurbasis. In totaal komen we dus uit op een som van 6,4 miljoen euro aan uitgaven voor transfers.

Photonews

Een uitgaande transfer die alle inkomende transfers in één klap wegvaagt is die van Sergio Gómez. De linkerflankverdediger groeide op één seizoen uit tot een van de publiekslievelingen van het Astridpark. Met 7 doelpunten en 15 assists kon hij ook zeer mooie statistieken voorleggen. Dat zagen ze ook bij Manchester City, die 13 miljoen euro overhadden voor de jonge Spanjaard. Met bonussen kan dat bedrag zelfs nog verder oplopen tot rond de 20 miljoen euro voor paars-wit. Vincent Kompany nam Josh Cullen dan weer mee naar Burnley. Voor de 26-jarige middenvelder ontving Anderlecht 3 miljoen euro. Ook op Elias Cobbaut, die vorig jaar werd verhuurd aan Parma en nu definitief werd overgenomen, cashte Anderlecht nog eens 3 miljoen euro.

Een transfer die pijn deed aan de ogen was die van Michel Vlap. In de zomer van 2019 werd hij met toeters en bellen binnengehaald als prestigetransfer van Marc Coucke. Heerenveen ontving een bedrag rond de 7 miljoen van de Brusselse ploeg, waar ze hem deze zomer voor amper 2 miljoen euro lieten gaan. Kenny Saief en Zakaria Bakkali verlieten Anderlecht transfervrij. Wetende dat ze paars-wit ooit respectievelijk 3,7 miljoen en 1,2 miljoen euro gekost hebben, waren dit ook twee floptransfers. Beide spelers konden nooit echt hun stempel drukken bij Anderlecht en zullen dus al snel in de vergeetput verdwijnen. Kristoffer Olsson, Bogdan Mykhaylichenko, Mo Dauda, Mustapha Bundu, Timon Wellenreuther en Antoine Colassin werden verhuurd. In totaal komen we dus uit op een som van 21 miljoen euro aan inkomsten.

Mooie winst, wat nu?

Als we de 6,4 miljoen euro aan uitgaven van afgelopen transfermercato aftrekken van de 21 miljoen euro aan inkomsten komen we uit op een winst van 14,6 miljoen euro. Als we daar dan ook nog eens het bedrag (+/- 1,5 miljoen euro) bij optellen die Anderlecht kreeg door de transfer van Roméo Lavia van Manchester City naar Southampton komen we uit op een bedrag van 16,1 miljoen euro. Enkel KRC Genk, dat een winst van maar liefst 28,97 miljoen euro wist te boeken, doet beter in de Belgische hoogste klasse. Of de winst deze winter nog zal gebruikt worden voor het aantrekken van enkele spelers valt nog af te wachten. Anderlecht had de laatste jaren immers een zeer grote financiële put te dichten en gaat nu veel spaarzamer om met zijn centen. Wat in elk geval zeker is, is dat Peter Verbeke wat geruster kan zijn en weet dat er budget is mocht het nodig zijn om een transfer te doen.

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023* Inkomsten 33,5 miljoen 42,56 miljoen 20,4 miljoen 22,5 miljoen Uitgaven 23,11 miljoen 4,88 miljoen 13 miljoen 6,4 miljoen Winst 10,39 miljoen 37,68 miljoen 7,4 miljoen 16,1 miljoen

*Het seizoen 2022/2023 is het enige waar de wintermercato niet in rekening is gebracht

De afgelopen vier jaar boekte Anderlecht steeds mooie winsten. Alles bij elkaar opgeteld komen we zelfs uit op het mooie bedrag van 71,57 miljoen euro. Dat is een serieus bedrag, maar het is natuurlijk niet allemaal pure winst. Door de coronacrisis leed Anderlecht veel verliezen doordat de supporters niet meer naar het stadion konden komen, maar de kosten bijna gelijk bleven.