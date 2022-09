Xavi start lofzang over Lewandowski: "Beste spits ter wereld?"

Robert Lewandowski liet zich in de Champions League meteen opmerken met drie doelpunten tegen Pilsen.

Barcelona won met 5-1 van Pilsen. Van die doelpunten nam Lewandowski er maar liefst drie voor zijn rekening. De Pool voelt zich duidelijk goed thuis.

Superlatieven te kort dus voor de aanvaller. "Robert is onverzadigbaar", zei Xavi na afloop van de wedstrijd. "Het is fantastisch om hem in het team te hebben. Of hij de beste spits ter wereld is? Voor ons wel."

"Lewandowski is niet alleen belangrijk met de doelpunten die hij maakt. Hij laat het team ook beter spelen, begrijpt wanneer we druk moeten zetten, zorgt voor veel oplossingen in aanvallend opzicht en hij communiceert heel duidelijk. Ik denk dat hij samen met Karim Benzema en Erling Haaland uitmaakt wie de beste spits is op dit moment."