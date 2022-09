🎥 OGC Nice veroordeelt met klem de incidenten: "Verbijsterd door deze golf van geweld"

Door rellen op de tribunes van de Allianz Riviera veranderde de wedstrijd Nice-Keulen (1-1) deze donderdag in chaos in de Conference League.

Twee zware gekwetsten en een aftrap met 55 minuten vertraging, dat overkwam Nice in de Europese wedstrijd tegen Keulen. De UEFA zou de Nice kunnen sanctioneren en zo met de vinger naar de beveiliging kunnen wijzen.

"OGC Nice veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de incidenten die de pre-match accentueerden, die begon met schade in de stad, vervolgens door de gedwongen doorgang door de toegangscontroles van het stadion aan de Duitse kant en voortgezet door de inbraak in het presidentiële platform van tientallen hooligans uit het vak van Keulen supporters", hekelde Nice in een persbericht. "Verbijsterd door deze golf van geweld, toen het al het mogelijke had gedaan om de fans van FC Keulen in de beste omstandigheden te verwelkomen", betuigt het bestuur zijn verdriet voor het publiek, getuigen en slachtoffers van deze incidenten. "De directie van OGC Nice is van plan alle licht te werpen op de omstandigheden die deze opeenvolging van gebeurtenissen mogelijk hebben gemaakt die de populaire feeststemming die voetbal moet uitstralen schaden, zodat de nodige maatregelen worden genomen om toezicht te houden volgende Europese wedstrijden."

Voila la chute du supporter allemand après venu être en decoudre avec les supporters de Nice. Il est en urgence absolue #OGCNKOE pic.twitter.com/MeeZ1EPzL2 September 8, 2022

⚡ L'ambiance dégénère totalement à Nice ! Une heure avant le match contre Cologne, des heurts ont éclaté à l'Allianz Riviera. Les supporters allemands ont tenté de rejoindre les Niçois pour en découdre. Un supporter est tombé d'une tribune et semble gravement touché. pic.twitter.com/1rM2JsHDO2 — RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2022