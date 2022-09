AC Milan verlengt contract sterkhouder tot 2027

AC Milan heeft alweer een van zijn sterkhouders een nieuw contract gegeven.

Na Zlatan Ibrahimovic, Fikayo Tomori en recentelijk Rade Krunic heeft AC Milan zojuist een nieuwe contractverlenging aangekondigd. En niet de minste: het is Sandro Tonali (22). De Italiaanse international (11 caps) ligt nu tot 2027 vast bij de Rossoneri

Het contract van Tonali zou niet alleen opengebroken zijn maar zijn jaarloon ook bijna verdubbeld. Hij zou nu zo'n 3 miljoen euro per jaar verdienen.

Tonali kwam in de zomer van 2020 op huurbasis over van Brescia, een jaar later werd hij definitief vastgelegd. Tonali is al sinds hij kind is supporter van AC Milan en ging akkoord lager salaris om te kunnen tekenen bij zijn droomclub. Hij kreeg destijds de toezegging dat hij later beloond zou worden voor zijn gebaar en dat is nu gebeurd.