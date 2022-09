Barcelona wil Atlético voor de rechter slepen omwille van Griezmann

Atlético Madrid laat Antoine Griezmann maar beperkt spelen om de verplichte transfersom niet te moeten betalen. Barça protesteert.

Antoine Griezmann (31) is voor twee jaar uitgeleend door Barcelona aan Atlético Madrid. De twee clubs liggen nu in conflict over de aankoopclausule die Atlético verplicht om Griezmann te kopen en Barça 40 miljoen over te maken.

Volgens Barcelona speelde Griezmann meer dan 45 minuten in 30 van de 37 wedstrijden die hij vorig seizoen beschikbaar was wat betekent dat Atlético hem nu moet kopen voor 40 miljoen euro.

Atletico beweert ondertussen dat Griezmann meer dan 45 minuten moet spelen in 50% van de wedstrijden waarin hij kan worden geselecteerd over twee seizoenen, niet één, om de clausule van kracht te laten worden. Daarom laat Atlético hem nu meestal invallen na de 60ste minuut.

Barça gaat niet akkoord met die stelling en wil naar de rechter trekken. Barça is ook niet happig om Griezmann terug te nemen, aangezien zijn salaris van meer dan €20 miljoen een groot deel van hun LaLiga-bestedingslimiet zou in beslag nemen