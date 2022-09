Antony onder de indruk: "In nog maar een paar dagen heb ik zoveel van hem geleerd"

Manchester United betaalde 95 miljoen euro aan Ajax voor Antony. En in zijn debuutmatch stal de Braziliaan meteen de show. Op het clubkanaal van United blikt hij terug op zijn eerste weken.

En dan vooral op de samenwerking met Cristiano Ronaldo. "Ronaldo is niet met woorden te beschrijven, hij is gewoon de beste ter wereld. In nog maar een paar dagen heb ik zoveel van hem geleerd. Hij is uitzonderlijk slim, als ik met hem praat probeer ik alles in me op te nemen", vertelt hij.

Bij Man U debuteerde hij met zijn gekende stijl. "Dat heb ik altijd al gedaan, die trucs. Niet alleen hier, maar voor alle teams waarvoor ik heb gespeeld. Dit doe ik al sinds ik een kind was, het is een van mijn kenmerken. Entertainen is iets wat ik altijd leuk heb gevonden en altijd zal blijven doen.'