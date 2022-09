Belgisch onderonsje in Turkije waar Dries Mertens aan het langste eind trok

Twee Belgen tegenover elkaar in de Turkse Süper Lig vandaag. Het was uiteindelijk Dries Mertens met Galatasaray die aan het langste eind trok.

Vijfmaal kwam Dries Mertens al op het veld voor Galatasaray en voor de derde maal mocht hij in de basis starten. Dit leverde Galatasaray de drie punten op al kon Mertens zich niet op het scorebord werken of als aangever fungeren.

Bij Kasimpasa stond Mickaël Tirpan (ex-Eupen en ex-Lokeren) in de basis. Hij zag zijn ploeg op voorsprong komen via Bahoken in de eerste helft. Galatasaray kon nog voor rust gelijkmaken via Gomis.

Galatasaray ging op hetzelfd elan verder en verdiepte de voorsprong via Akturkoglu die tweemaal het net vond. Ciftpinar kon nog tegenscoren in de 90ste minuut, maar de overwinning was voor de bezoekers van Galatasaray. Mertens stond 75 minuten tussen de lijnen terwijl Tirpan een paar minuten voor tijd naar de kant werd gehaald.