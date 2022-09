Challenger Pro League: Virton kan na vier gelijke spelen wel winnen tegen tien man van Jong Genk

Virton heeft voor de eerste keer kunnen winnen dit seizoen, na vier gelijke spelen eerder.

Vorig seizoen werd Virton laatste in 1B maar kon het toch blijven door het faillissement van Moeskroen. Het was na vier speeldagen nog altijd ongeslagen maar kon ook nog niet winnen. Dat deed het nu wel tegen Jong Genk.

Het was Jong Genk dat het best aan de match begon en een paar kansen had. Virton kwam pas na een half uur tot een eerste kans. Maar toen vond Jong Genk het nodig om Virton een handje te helpen. Kelvin John maakte een zware fout op Perri en moest gaan douchen. Jong Genk moest nog een uur met tien verder.

Ook daarna was Jong Genk de beste ploeg en kon Virton weinig in mekaar knutselen qua kansen. Maar in minuut 75 lukte het plots wel. Virton combineerde plots razend snel en centraal kopte Anne de 0-1 fraai in de winkelhaak.

Virton staat na vijf matchen zo zesde met zeven punten. Jong Genk is voorlaatste met vier punten uit vijf matchen.