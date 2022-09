Hans Vanaken maakt zijn honderdste doelpunt in eerste klasse: "Een mooie stap, maar daar moet het niet bij blijven"

Zaterdag won Club Brugge van Seraing (0-2) op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League. Ondanks een moeilijk veld trapte de Belgische kampioen niet in de val van Seraing.

"We speelden een goede tweede helft", begint Vanaken. "In de eerste helft speelden we iets te langzaam. Het was ook heel moeilijk tegen een laag blok op zo'n klein veld. Na de rust begonnen we met vier man achteraan te spelenn om het spel op te bouwen. Op die manier stonden onze vleugelverdedigers lager en moesten hun vleugelspelers kiezen tussen dekken of de man laten gaan. Zo konden we beter de ruimte vinden en na rust hadden we geen last meer van de plassen", benadrukt de Brugse spelmaker.

Hans Vanaken maakte zijn debuut in eerste klasse in de zomer van 2013 en scoorde met Lokeren meteen twee goals tegen Anderlecht. Tegen Seraing maakte de Limburger zijn honderdste doelpunt in de Jupiler Pro League. "Het is een mooi. Ik ben er trots op, maar daar kan het niet bij blijven. Volgende week ga ik voor nummer 101."

"Het belangrijkste is dat we winnen. Wie scoort, maakt niet uit. Ik maak me er totaal geen zorgen over. Ik wil het team helpen, liefst met goals en assists, maar ik kan ook voor de opbouw zorgen en beschikbaar zijn. Zolang we maar winnen, dat is het belangrijkste iets voor mij", besluit Vanaken.